В Москве от COVID-19 скончались около 4,3 тыс. человек

В Москве за сутки умерли еще 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.

В Москве за сутки умерли еще 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.

Как передает Report, такие данные опубликовал оперативный штаб.

Общее число жертв в столице, достигло 4 285.

Всего за время пандемии в России выявили около 759 тысяч случаев заболевания COVID-19, более 12 тыс. человек умерли, свыше 539 тысяч выздоровели.

Напомним, что инфекция коронавируса начала распространяться в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. В настоящее время вирус зарегистрирован в 213 странах и регионах.