О нас
Report Georgia

В Москве от COVID-19 скончались около 4,3 тыс. человек

В Москве от COVID-19 скончались около 4,3 тыс. человек В Москве за сутки умерли еще 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.
В регионе
18 июля 2020 г. 03:18
В Москве от COVID-19 скончались около 4,3 тыс. человек

В Москве за сутки умерли еще 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.

Как передает Report, такие данные опубликовал оперативный штаб.

Общее число жертв в столице, достигло 4 285.

Всего за время пандемии в России выявили около 759 тысяч случаев заболевания COVID-19, более 12 тыс. человек умерли, свыше 539 тысяч выздоровели.

Напомним, что инфекция коронавируса начала распространяться в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. В настоящее время вирус зарегистрирован в 213 странах и регионах.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Moskvada COVID-19 qurbanlarının sayı 4,3 min nəfərə çatır

Новости партнеров

Другие новости из категории

Армянскую диаспору изгнали с крупнейшего рынка Москвы
Армянскую диаспору изгнали с крупнейшего рынка Москвы
18 июля 2020 г. 01:57
Число зараженных COVID-19 в Турции приближается к 220 тыс. 
Число зараженных COVID-19 в Турции приближается к 220 тыс. 
17 июля 2020 г. 22:09
Крупнейший рынок овощей и фруктов Москвы запретил продажу армянской продукции
Крупнейший рынок овощей и фруктов Москвы запретил продажу армянской продукции
17 июля 2020 г. 18:13
У 60% жителей Москвы создан коллективный иммунитет к COVID-19
У 60% жителей Москвы создан коллективный иммунитет к COVID-19
17 июля 2020 г. 14:29
Иран зафиксировал около 2,4 тысячи новых случаев коронавируса
Иран зафиксировал около 2,4 тысячи новых случаев коронавируса
17 июля 2020 г. 14:17
Песков назвал сходство между Путиным и Эрдоганом
Песков назвал сходство между Путиным и Эрдоганом
17 июля 2020 г. 13:34
Соцопрос: 73% грузин доверяют Азербайджану
Соцопрос: 73% грузин доверяют Азербайджану
17 июля 2020 г. 13:14
В России объявили внезапную проверку войск
В России объявили внезапную проверку войск
17 июля 2020 г. 11:49
В Армении число зараженных COVID-19 превысило 34 тыс.
В Армении число зараженных COVID-19 превысило 34 тыс.
17 июля 2020 г. 11:24
В Грузии число заболевших COVID-19 достигло 1 010
В Грузии число заболевших COVID-19 достигло 1 010
17 июля 2020 г. 10:22

Последние новости

04:13
Лидеры стран Евросоюза не смогли договориться по бюджету   Финансы
03:44
Компанию Twitter могут оштрафовать в связи со взломом аккаунтов Другие страны
03:18
В Москве от COVID-19 скончались около 4,3 тыс. человек В регионе
02:43
ФотоВ Азербайджане еще один врач стал жертвой коронавируса Здравоохранение
02:21
Стали известны самые безопасные страны для путешествий - СПИСОК Это интересно
01:57
Армянскую диаспору изгнали с крупнейшего рынка Москвы В регионе
01:24
В Гвинейском заливе взяты в заложники граждане России и Украины Другие страны
01:08
В мире за сутки зафиксирован рекордный прирост заразившихся коронавирусом Другие страны
00:46
В Британии COVID-19 заразились 292 тыс. человек Другие страны
00:34
В отдельных регионах Азербайджана прекращено движение общественного транспорта Внутренняя политика
23:52
Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Второй мировой Это интересно
23:36
Ученые определили самый ранний симптом коронавируса Другие страны
23:25
В США зафиксировали случай чумы      Другие страны
23:17
В Баку обнаружили труп мужчины Происшествия
23:10
Оперативный штаб выступил с обращением Внутренняя политика
Вся новостная лента