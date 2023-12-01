В Москве два человека пострадали в результате пожара на рынке "Садовод"

Два человека пострадали в результате пожара, который произошел на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы, им оказана помощь.

Два человека пострадали в результате пожара, который произошел на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы, им оказана помощь.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"В результате пожара на рынке "Садовод" двое пострадавших, им оказана медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.

13.49

Один человек пострадал в результате пожара на рынке "Садовод" в Москве.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на экстренные службы.

"В результате возгорания пострадал один человек. Он надышался продуктами горения", - отметил источник.

Сигнал о возгорании на крупнейшем рынке Москвы поступил в 11.58. После чего людей начали эвакуировать.

Рынок "Садовод" расположен на МКАД на юге Москвы на территории 40 гектаров и включает восемь тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 млн покупателей.