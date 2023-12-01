О нас

В Москве два человека пострадали в результате пожара на рынке "Садовод"

В Москве два человека пострадали в результате пожара на рынке "Садовод" Два человека пострадали в результате пожара, который произошел на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы, им оказана помощь.
В регионе
1 декабря 2023 г. 13:55
В Москве два человека пострадали в результате пожара на рынке Садовод

Два человека пострадали в результате пожара, который произошел на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы, им оказана помощь.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"В результате пожара на рынке "Садовод" двое пострадавших, им оказана медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.

13.49

Один человек пострадал в результате пожара на рынке "Садовод" в Москве.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на экстренные службы.

"В результате возгорания пострадал один человек. Он надышался продуктами горения", - отметил источник.

Сигнал о возгорании на крупнейшем рынке Москвы поступил в 11.58. После чего людей начали эвакуировать.

Рынок "Садовод" расположен на МКАД на юге Москвы на территории 40 гектаров и включает восемь тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 млн покупателей.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Пять человек погибли, 12 пострадали из-за шторма в Крыму
Пять человек погибли, 12 пострадали из-за шторма в Крыму
1 декабря 2023 г. 13:32
Токаев провел неформальные встречи на климатическом саммите в Дубае
Токаев провел неформальные встречи на климатическом саммите в Дубае
1 декабря 2023 г. 12:38
Секретарь Совбеза Армении совершит визит в США
Секретарь Совбеза Армении совершит визит в США
1 декабря 2023 г. 12:13
Глава МИД: Власти Грузии готовы обеспечить свободные выборы в 2024 году
Глава МИД: Власти Грузии готовы обеспечить свободные выборы в 2024 году
1 декабря 2023 г. 12:12
Национальная бюджетная авиакомпания Армении прекращает свою деятельность из-за проблем
Национальная бюджетная авиакомпания Армении прекращает свою деятельность из-за проблем
1 декабря 2023 г. 11:39
Министра высокотехнологической промышленности Армении отправят в отставку
Министра высокотехнологической промышленности Армении отправят в отставку
1 декабря 2023 г. 10:52
Представители омбудсмена Армении навестили заключенных, объявивших голодовку
Представители омбудсмена Армении навестили заключенных, объявивших голодовку
1 декабря 2023 г. 10:27
В России совершил аварийную посадку Boeing-737
В России совершил аварийную посадку Boeing-737
1 декабря 2023 г. 06:32
СМИ: Армения отказалась от переговоров с Россельхознадзором
СМИ: Армения отказалась от переговоров с Россельхознадзором
1 декабря 2023 г. 04:26
Армения готова к встрече с Азербайджаном для финализации мирного договора
Армения готова к встрече с Азербайджаном для финализации мирного договора
30 ноября 2023 г. 21:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi