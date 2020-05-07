В Москве обяжут носить маски и перчатки в общественном транспорте

Ношение масок и перчаток в общественном транспорте Москвы станет обязательным. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Градоначальник пояснил, что решение связано со снятием ограничений по коронавирусу на работу промышленных предприятий и строек: "Давая возможность большему количеству людей работать, мы же понимаем, что увеличится количество передвижений людей на транспорте, так или иначе увеличится количество людей, общающихся друг с другом, это надо хотя бы отчасти компенсировать. Поэтому мы вводим дополнительный режим самоизоляции в метрополитене, более жесткие требования: это обязательное ношение масок, перчаток в общественном транспорте".

Мэр также сообщил, что больных коронавирусом в Москве больше, чем выявлено.

"По скрининговым исследованиям, их в районе 2-2,5% от всего населения Москвы, в пересчете на цифры — это около 300 тысяч", — отметил мэр города.

"Не хочу загадывать на будущее, но мое мнение — все-таки нам не скоро еще придется вернуться к полноценной, на 100% реальной жизни без всяких ограничений. На мой взгляд, не хотелось этого говорить, но все-таки надо настраиваться на длительный период, связанный с распространением эпидемии, опасности заражения, опасности заболевания и так далее. К сожалению, такая реальность. И мы этой реальности должны смотреть прямо в лицо и говорить то, что на самом деле есть", — заключил Собянин.По данным на 7 мая, всего в России выявили 177 160 инфицированных коронавирусом, от заболевания умерли 1 625 человек, поправились 23 803.Официальные данные гласят, что в Москве COVID-19 заболели 92 676 человек, поправились 9 227, умерли 905 пациентов.