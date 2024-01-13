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В Москве объявили "оранжевый" уровень опасности из-за 30-градусного мороза

В Москве объявили "оранжевый" уровень опасности из-за 30-градусного мороза В Москве синоптики Гидрометцентра РФ объявили "оранжевый" уровень опасности из-за сильного мороза, который ожидается ночью и утром в субботу, 13 января.
В регионе
13 января 2024 г. 04:06
В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за 30-градусного мороза

В Москве синоптики Гидрометцентра РФ объявили "оранжевый" уровень опасности из-за сильного мороза, который ожидается ночью и утром в субботу, 13 января.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", об этом сообщается на сайте ведомства.

Предупреждение будет действовать до 14:00 мск (15:00 бакинское время) субботы, включая ночь и утренние часы.

"Оранжевый" уровень опасности — предпоследний в колористической шкале метеопредупреждений и символизирует опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Столичный комплекс городского хозяйства попросил горожан в период мороза сократить время пребывания на улице.

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