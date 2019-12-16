В Москве обсудили ключевые вопросы подготовки Каспийского экономического форума

В Москве под председательством Министра экономического развития Российской Федерации Максима Орешкина состоялось второе заседание Оргкомитета по подготовке и проведению II Каспийского экономического форума. Мероприятие пройдет в Астрахани в 2021 году.

Как сообщает российское бюро Report, на заседании присутствовали первый заместитель министра экономического развития Российской Федерации Михаил Бабич, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, директор Департамента международного сотрудничества Правительства Российской Федерации Эльмир Тагиров, председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, а также представители Минэкономразвития, Минкультуры, МИД, Минэнерго, МВД, Минпромторга, Минтранса, Минфина и других ведомств.

"Проведение Каспийского экономического форума в России – значимое событие, которое поможет расширению сотрудничества с прикаспийскими государствами. Поэтому сегодня мы собрались, чтобы наметить ключевые направления взаимодействия при подготовке этого мероприятия, определиться с содержательной частью, сроками, составом участников", – отметил министр экономического развития России Максим Орешкин.

II Каспийский экономический форум будет проходить в течение двух дней и объединит несколько дискуссионных площадок, посвященных вопросам экономики, экологии и гуманитарной сферы. В рамках мероприятия предусмотрена работа выставки продукции зарубежных и отечественных достижений в сфере инноваций, транспорта, оборудования для портовой инфраструктуры, услуг логистики, образования.