В Москве обрушился мост над катком, пострадали 13 человек - ВИДЕО

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ При обрушении перехода через каток в Парке Горького в центре Москвы пострадали 13 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте мэра столицы РФ.

"Поломка затронула всего несколько квадратных метров ледовой площадки. Как рассказали в пресс-службе парка, участок катка огорожен, на остальной территории продолжают кататься посетители. За помощью обратились 13 человек, им оказывается необходимая помощь. Тяжелых пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Ранее на сайте мэра Москвы сообщили, что причиной обрушения перехода стала техническая неисправность конструктивных элементов катка. Сергей Собянин пообещал разобраться с причинами случившегося и отметил, что всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.