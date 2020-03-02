​В Москве обнаружен коронавирус

Россиянин, вернувшийся из Италии в Москву, является носителем коронавируса. Как передает российское бюро Report со ссылкой на оперативный штаб, болезнь у прибывшего из Италии гражданина России протекает в легкой форме. Состояние больного удовлетворительное.

По информации оперштаба, лица с которыми общался заболевший, находятся под медицинским наблюдением, проводится лабораторное исследование.

Всемирная организация здравоохранения подняла уровень опасности эпидемии коронавируса до «очень высокого», что является наивысшим уровнем риска в градации ВОЗ.