В Москве некоторые вузы перейдут на дистант

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 26 июня переводит проведение экзаменов и зачетов в дистанционный режим до отдельного распоряжения.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 26 июня переводит проведение экзаменов и зачетов в дистанционный режим до отдельного распоряжения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по решению и.о. ректора Президентской академии Алексея Комиссарова проведение экзаменов и зачетов в вузе будет переведено в онлайн-формат с понедельника, 26 июня, и до отдельного распоряжения. При возникновении у студентов сложных ситуаций будут организованы дополнительные возможности для сдачи экзаменов", - говорится в сообщении.

Также 26 июня не будет проводиться очный прием документов на поступление в вуз. Абитуриенты смогут подать заявления онлайн. При этом филиалы академии будут определять расписание и формат приема документов в зависимости от конкретной ситуации в регионе и в соответствии с локальными нормативно-правовыми актами, принятыми региональными властями.

Агентству сообщили в пресс-службе Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) МИСИС, 26 июня все зачеты, экзамены и защиты выпускных квалификационных работ пройдут в онлайн-формате. Приемная комиссия НИТУ МИСИС в понедельник также будет работать в онлайн-режиме.

В пресс-службе Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" сказали, что экзамены в вузе 25 и 26 июля пройдут в дистанционном формате.

При этом Московский педагогический государственный университет работает в штатном режиме, о чем заявил ректор вуза Алексей Лубков. "Будем действовать по ситуации", - отметил он в ответ на вопрос, планируется ли переносить экзамены и занятия в вузе на дистант.

В Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" сообщили, что введенный в Москве режим контртеррористической операции никак не повлиял на учебный процесс. "В случае поступления важной информации или принятия тех, или иных решений относительно работы университета мы проинформируем вас в официальных каналах Вышки, но на данный момент никаких изменений в режиме работы нашего университета нет", - рассказали в вузе.