В Москве неизвестный открыл стрельбу по детскому саду

Детский сад в центре Москвы на Тихвинской улице обстреляли из пневматической винтовки.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал
По данным журналистов, когда родители пришли забирать детей, прозвучало минимум три выстрела. Одна из пуль попала в отца одного из воспитанников, который разговаривал с сотрудником детсада. Она прошла по касательной, задев мужчине плечо.
Пока неизвестно, кто стрелял по территории дошкольного учреждения. Согласно предварительным данным, стрелок находился в соседнем доме.