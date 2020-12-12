В Москве неизвестный открыл стрельбу по детскому саду

Детский сад в центре Москвы на Тихвинской улице обстреляли из пневматической винтовки.

Детский сад в центре Москвы на Тихвинской улице обстреляли из пневматической винтовки.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал РЕН ТВ .

По данным журналистов, когда родители пришли забирать детей, прозвучало минимум три выстрела. Одна из пуль попала в отца одного из воспитанников, который разговаривал с сотрудником детсада. Она прошла по касательной, задев мужчине плечо.

Пока неизвестно, кто стрелял по территории дошкольного учреждения. Согласно предварительным данным, стрелок находился в соседнем доме.