В Москве неизвестный открыл стрельбу возле станции метро, два человека получили ранения

Неизвестный устроил стрельбу из огнестрельного оружия у станции метро "Тимирязевская" в Москве, в результате происшествия два человека были госпитализированы, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Согласно сообщению ГУ МВД РФ по Москве, полицейские, прибыв на место, установили, что у входа в вестибюль станции метро "Тимирязевская" неизвестный из хулиганских побуждений, используя неустановленное оружие, причинил ранения двум гражданам и затем скрылся.

Как отметили в пресс-службе, один из пострадавших доставлен в больницу с проникающей открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа и проникающим ранением глазного яблока, а другой - с непроникающими огнестрельными ранениями передней брюшной стенки, правого предплечья и мочки правого уха.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений.