В Москве недовольны деятельностью посла РФ в Армении

МИД России выразило недовольство работой чрезвычайного и полномочного посла РФ в Армении Сергея Копыркина.

МИД России выразило недовольство работой чрезвычайного и полномочного посла РФ в Армении Сергея Копыркина.

Как передает Report со ссылкой на газету "Паст", об этом сообщил дипломатический источник.

По данным источника, на днях Копыркина вызвали в Москву, где с ним провели "достаточно жесткий разговор". Посла обвинили в том, что он, по сути, в Армении не в состоянии реализовать проводимую Россией реальную политическую линию и что поставленные перед ним конкретные задачи фактически не реализуются, в результате чего в стране усиливаются антироссийские настроения.