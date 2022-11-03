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В Москве недовольны деятельностью посла РФ в Армении

В Москве недовольны деятельностью посла РФ в Армении МИД России выразило недовольство работой чрезвычайного и полномочного посла РФ в Армении Сергея Копыркина.
В регионе
3 ноября 2022 г. 11:50
В Москве недовольны деятельностью посла РФ в Армении

МИД России выразило недовольство работой чрезвычайного и полномочного посла РФ в Армении Сергея Копыркина.

Как передает Report со ссылкой на газету "Паст", об этом сообщил дипломатический источник.

По данным источника, на днях Копыркина вызвали в Москву, где с ним провели "достаточно жесткий разговор". Посла обвинили в том, что он, по сути, в Армении не в состоянии реализовать проводимую Россией реальную политическую линию и что поставленные перед ним конкретные задачи фактически не реализуются, в результате чего в стране усиливаются антироссийские настроения.

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Версия на английском языке Moscow displeased with Russian ambassador's activity in Armenia
Версия на азербайджанском языке KİV: “Kreml Rusiyanın Ermənistandakı səfirinin fəaliyyətindən narazıdır”

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