В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ

Генерал-майор ФСБ России Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Как передает Report, об этом сообщает "Московский комсомолец".

Тело 74-летнего отставника обнаружили в ночь на 26 мая в его квартире на Космодамианской набережной. Признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было.

По предварительным данным, Бзаев скончался от сердечного приступа.

Юрий Бзаев начал работать в КГБ в 1971 году. В 1990 году он стал председателем КГБ в Северной Осетии, возглавлял управление службы безопасности в республике.