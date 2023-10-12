В Москве нашли мертвым министра посольства Эквадора

Полномочный министр посольства Эквадора в России Хорхе Патрисио Паласиос Поррас найден мертвым в квартире в центре Москвы, его смерть не носит криминального характера.

Полномочный министр посольства Эквадора в России Хорхе Патрисио Паласиос Поррас найден мертвым в квартире в центре Москвы, его смерть не носит криминального характера.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

По предварительным данным, дипломат умер из-за сердечной недостаточности.

Поррас также исполнял в разное время обязанности временного поверенного в делах Эквадора. 53-летний дипломат с вечера 10 октября не выходил на связь, в связи с чем к нему приехали коллеги, и обнаружили его тело в квартире.

Проводится доследственная проверка.