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В Москве нашли мертвым министра посольства Эквадора

В Москве нашли мертвым министра посольства Эквадора Полномочный министр посольства Эквадора в России Хорхе Патрисио Паласиос Поррас найден мертвым в квартире в центре Москвы, его смерть не носит криминального характера.
В регионе
12 октября 2023 г. 13:56
В Москве нашли мертвым министра посольства Эквадора

Полномочный министр посольства Эквадора в России Хорхе Патрисио Паласиос Поррас найден мертвым в квартире в центре Москвы, его смерть не носит криминального характера.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

По предварительным данным, дипломат умер из-за сердечной недостаточности.

Поррас также исполнял в разное время обязанности временного поверенного в делах Эквадора. 53-летний дипломат с вечера 10 октября не выходил на связь, в связи с чем к нему приехали коллеги, и обнаружили его тело в квартире.

Проводится доследственная проверка.

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Версия на английском языке Minister of Ecuadorian Embassy found dead in Moscow

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