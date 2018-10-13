В Москве нашли и сожгли 5,5 тонны санкционных сыра и колбасы

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Россельхознадзор отчитался об уничтожении 5,5 тонны санкционных продуктов со склада в Москве.

Склад был обнаружен на востоке столицы, на Сиреневом бульваре, сообщает Report со ссылкой на НТВ. На складе хранилось 3,9 тонн сыров разных сортов из Дании, Германии, Франции, Нидерландов и других стран, 1,5 тонны колбасы из Испании и Италии, а также 12 килограммов говядины из США.

Всю найденную мясную продукцию сожгли, а сыр был уничтожен под прессом на специальном полигоне в Подмосковье, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Напомним, запрет на ввоз продуктов в Россию из ряда стран был введен в ответ на антироссийские санкции, которые США, страны Евросоюза и еще несколько государств ввели в 2014 году из-за незаконной аннексии Крыма.