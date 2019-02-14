В МИД России найден мертвым сотрудник ведомства

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Скончался сотрудник министерства иностранных дел (МИД) России 64-летний Олег Кривов, передает Report со ссылкой на РБК.

В отделе оперативной информации МИДа радиостанции "Говорит Москва" подтвердили, что О.Кривова нашли мертвым в здании министерства на Смоленско-Сенной площади в Москве.

По предварительным данным, мужчина умер из-за скоротечного сердечного приступа.

Он работал в Департаменте по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями.