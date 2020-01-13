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В Москве началось обсуждение ливийского конфликта

​В Москве началось обсуждение ливийского конфликта

"Представители ливийских сторон прибыли и вскоре подключатся к переговорам". Как сообщает российское бюро Report, об этом на своей странице в  Facebook написала директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

"В соответствии с достигнутыми в Стамбуле договорённостями между президентами России и Турции сегодня в Доме приемов МИД стартовала российско-турецкая встреча на уровне глав МИД и МО, посвящённая ливийскому урегулированию", - написала официальный представитель МИД РФ.

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