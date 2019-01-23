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    В Москве начались переговоры Путина и Эрдогана

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана начались в Кремле.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, беседу в узком формате продолжат переговоры с участием делегаций в формате рабочего завтрака, после чего Путин и Эрдоган ответят на вопросы журналистов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами в среду днем не исключил, что переговоры могут затянуться до позднего вечера.

    В преддверии встречи президентов стороны отмечали, что сирийское урегулирование станет одной из главных тем переговоров.

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