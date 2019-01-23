В Москве начались переговоры Путина и Эрдогана

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана начались в Кремле.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, беседу в узком формате продолжат переговоры с участием делегаций в формате рабочего завтрака, после чего Путин и Эрдоган ответят на вопросы журналистов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами в среду днем не исключил, что переговоры могут затянуться до позднего вечера.

В преддверии встречи президентов стороны отмечали, что сирийское урегулирование станет одной из главных тем переговоров.