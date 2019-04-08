В Москве началась встреча между президентами Турции и России

Начался официальный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию.

Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, в московском аэропорту "Внуково-2" его встретили заместитель министра иностранных дел России Александр Глушко, заместитель заведующего Управлением государственного протокола Георгий Кузнецов, посол Турции в России Мехмет Самсар.

В поездке Р.Т.Эрдогана сопровождают министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, министр казначейства и финансов Берат Албайрак, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, министр нацбезопасности Хулуси Акар, министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемир, министр торговли Рухсар Пекджан, министр транспорта и информации Мехмет Джахит Турхан, председатель Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, председатель по координированию Администрации президента Фахреттин Алтун, министр оборонной промышленности Исмаил Демир.

В настоящее время в Москве началась встреча президентов Турции и России.