Путин в 17-ый раз отвечает на вопросы россиян в ходе "Прямой линии"

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В Москве началась "Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Report, традиционная "Прямая линия", в ходе которой В. Путин отвечает на наиболее актуальные вопросы россиян, проходит уже в 17-й раз.

Согласно статистическим данным, опубликованным на официальном сайте программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», в 2018 году общее число обращений россиян составило 2,7 млн, самое максимальное количество было зарегистрировано в 2015 году — 3,25 млн вопросов.

Самой продолжительной «линией» стал эфир 2013 года. Тогда Путин отвечал на вопросы 4 часа 47 минут, за которые глава государства ответил на 80 вопросов.