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В Москве на здании посольства США ночью появился флаг СССР

В Москве на здании посольства США ночью появился флаг СССР Арт-группа "Re:ванш" устроила в ночь на 25 декабря световое шоу на здании посольства США в Москве.
В регионе
25 декабря 2021 г. 16:53
В Москве на здании посольства США ночью появился флаг СССР

Арт-группа "Re:ванш" устроила в ночь на 25 декабря световое шоу на здании посольства США в Москве.

Как передает Report, группа проявила на стене флаг СССР в память о его распаде. Ролик опубликован на YouTube-канале арт-группы.

В описании к видео приводятся слова участников объединения: "25 декабря 1991 года над Сенатским дворцом московского Кремля был спущен красный флаг СССР. Мы посчитали символичным через 30 лет после этого события заново поднять флаг сверхдержавы в виде световой проекции. Как символ возрождения Большой России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом арт-группа "поздравила Дядю Сэма с Рождеством" и напомнила, что 30 лет назад случился распад конкурирующей сверхдержавы: "Но больше подарков не будет: Большая Россия возрождается и отстаивает свои интересы", — добавили в "Re:ванш".

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Версия на английском языке USSR flag projected on building of US Embassy in Russia 
Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın Rusiyadakı səfirliyinin binası keçmiş SSRİ-nin bayrağı ilə işıqlandırılıb

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