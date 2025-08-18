В Москве на территории рынка задержали 70 мигрантов

Сотрудники Росгвардии задержали на территории рынка в Москве 70 мигрантов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве.

"Сотрудники ОМОН "Авангард" и ОМОН "Меч" (на транспорте) главного управления Росгвардии по Москве совместно с коллегами из Военно-следственного управления Следственного комитета провели рейды в столице, направленные на выявление нарушений миграционного законодательства и уклонения граждан от призыва на военную службу. По результатам оперативных мероприятий 70 граждан задержаны на территории рынка на Черкизовской улице для проверки по базам миграционного учета", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы управления, 20 из них направлены в военный комиссариат Москвы для постановки на воинский учет.