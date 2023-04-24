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На территории НПЗ в Москве упал квадрокоптер

На территории НПЗ в Москве упал квадрокоптер Квадрокоптер упал на территории нефтеперерабатывающего завода в Капотне, недалеко от него обнаружен перцовый баллончик.
В регионе
24 апреля 2023 г. 19:01
На территории НПЗ в Москве упал квадрокоптер

Квадрокоптер упал на территории нефтеперерабатывающего завода в Капотне, недалеко от него обнаружен перцовый баллончик.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Накануне на территории Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне в 10 метрах от забора был обнаружен квадрокоптер Mavic-820677, на корпусе которого указана марка и пароль, аппарат был оборудован видеокамерой. На момент осмотра квадрокоптер находился в нерабочем состоянии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, примерно в 50 метрах от квадрокоптера обнаружен аэрозольный перцовый баллончик.

Также во время осмотра на месте происшествия была обнаружена флеш-карта, изъятая из квадрокоптера. Взрывчатых веществ и взрывных устройств в аппарате не обнаружено. По данному факту проводится проверка.

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