На территории НПЗ в Москве упал квадрокоптер

Квадрокоптер упал на территории нефтеперерабатывающего завода в Капотне, недалеко от него обнаружен перцовый баллончик.

Квадрокоптер упал на территории нефтеперерабатывающего завода в Капотне, недалеко от него обнаружен перцовый баллончик.

Как передает Report , об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Накануне на территории Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне в 10 метрах от забора был обнаружен квадрокоптер Mavic-820677, на корпусе которого указана марка и пароль, аппарат был оборудован видеокамерой. На момент осмотра квадрокоптер находился в нерабочем состоянии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, примерно в 50 метрах от квадрокоптера обнаружен аэрозольный перцовый баллончик.

Также во время осмотра на месте происшествия была обнаружена флеш-карта, изъятая из квадрокоптера. Взрывчатых веществ и взрывных устройств в аппарате не обнаружено. По данному факту проводится проверка.