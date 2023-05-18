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В Москве на нескольких территориях ввели карантин из-за птичьего гриппа

В Москве на нескольких территориях ввели карантин из-за птичьего гриппа Случаи заболевания диких птиц гриппом выявили в московских районах Орехово-Борисово Северное и Братеево, на данных территориях ввели карантин.
В регионе
18 мая 2023 г. 16:40
В Москве на нескольких территориях ввели карантин из-за птичьего гриппа

Случаи заболевания диких птиц гриппом выявили в московских районах Орехово-Борисово Северное и Братеево, на данных территориях ввели карантин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распоряжении мэра Москвы.

"В связи с выявлением 16 мая случая заболевания диких птиц высокопатогенным гриппом птиц на территории района Орехово-Борисово Северное города Москвы, руководствуясь законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года №2979-I "О ветеринарии" <…> Установить ограничительные мероприятия (карантин) в пределах эпизоотического очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения, на срок до выполнения мероприятий, направленных на недопущение распространения и ликвидацию очага высокопатогенного гриппа птиц", - говорится в документе.

Уточняется, что эпизоотический очаг - это Борисовский пруд. В угрожаемые зоны входят районы: Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное, Печатники, Братеево, Зябликово, Капотня, Марьино, Люблино, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Чертаново Северное, Чертаново Центральное.

Кроме того, случай птичьего гриппа также был выявлен на земельном участке, ограниченным Бесединским шоссе в районе Братеево.

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Версия на азербайджанском языке Quş qripinə görə Moskvada karantin elan edilib

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