В Москве на месте разбора завалов жилого дома обнаружили тело погибшей женщины

Под завалами жилого дома на юго-западе Москвы, который частично был обрушен в результате взрыва с последующим пожаром, нашли тело женщины.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на оперативные службы.
"На месте разбора завалов в квартире, ставшей эпицентром ЧП, обнаружили тело погибшей женщины. Таким образом, общее число жертв данной трагедии составляет четыре человека", - сообщили в ведомстве.
Погибшие члены одной семьи, проживавшие в квартире, где произошел взрыв.
Ранее сообщалось, что причиной инцидента стала утечка газа.