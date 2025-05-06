В Москве на месте разбора завалов жилого дома обнаружили тело погибшей женщины

Под завалами жилого дома на юго-западе Москвы, который частично был обрушен в результате взрыва с последующим пожаром, нашли тело женщины.

Под завалами жилого дома на юго-западе Москвы, который частично был обрушен в результате взрыва с последующим пожаром, нашли тело женщины.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на оперативные службы.

"На месте разбора завалов в квартире, ставшей эпицентром ЧП, обнаружили тело погибшей женщины. Таким образом, общее число жертв данной трагедии составляет четыре человека", - сообщили в ведомстве.

Погибшие члены одной семьи, проживавшие в квартире, где произошел взрыв.

Ранее сообщалось, что причиной инцидента стала утечка газа.