В Москве на месте Черкизовского рынка построят жилье

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Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Территория Черкизовского рынка в районе Измайлово будет передана специально для строительства жилья по программе реновации.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Могу точно сказать, что там появится дополнительное жильё для программы реновации. Нам АИЖК передал участок. Мы сейчас активно занимаемся проектом планировки, чтобы на этом месте построить максимально благоустроенный, отвечающий всем стандартам реновации жилой комплекс", - сказал М.Хуснуллин.

По его словам, район Измайлово планируется сделать "знаковой точкой в городе", благодаря пешей доступности станции Московское центральное кольцо, реконструированному Щелковскому шоссе, а также местным памятникам архитектуры.

Отметим, что ранее рынок принадлежал российскому бизнесмену, уроженцу Азербайджана Тельману Исмаилову.