В Москве на фиолетовой ветке метро приостановили движение поездов из-за человека на путях

В московском метро на одной из станций Таганско-Краснопресненской линии (фиолетовая ветка) были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях.

В московском метро на одной из станций Таганско-Краснопресненской линии (фиолетовая ветка) были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Дептранс города.

На каком участке линии произошел инцидент, не уточняется.

На данный момент специалисты уже восстановили движение, поезда вводятся в график.

О том, по какой причине на рельсах оказался человек, в каком он состоянии, какие травмы получил и другие подробности произошедшего не уточняются.