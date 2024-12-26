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В Москве на фиолетовой ветке метро погиб пассажир

В Москве на фиолетовой ветке метро погиб пассажир Пассажир погиб, упав под поезд на юго-восточном участке фиолетовой линии московского метро.
В регионе
26 декабря 2024 г. 14:07
В Москве на фиолетовой ветке метро погиб пассажир

Пассажир погиб, упав под поезд на юго-восточном участке фиолетовой линии московского метро.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Падение человека на пути под прибывающий поезд произошло на станции метро "Рязанский проспект". Мужчина погиб", - сказал собеседник агентства.

Ранее в столичном департаменте транспорта сообщили, что нет движения поездов от станции "Жулебино" до "Текстильщиков" на Таганско-Краснопресненской линии из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с большими интервалами.

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