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В Москве на Центральной почтовой таможне в посылке нашли похожий на мину предмет

В Москве на Центральной почтовой таможне в посылке нашли похожий на мину предмет Федеральная таможенная служба России (ФТС) подтвердила обнаружение в посылках на Центральной почтовой таможне Москвы предметов, похожих на мины.
В регионе
3 июля 2023 г. 17:09
В Москве на Центральной почтовой таможне в посылке нашли похожий на мину предмет

Федеральная таможенная служба России (ФТС) подтвердила обнаружение в посылках на Центральной почтовой таможне Москвы предметов, похожих на мины.

Как передает Report, об этом в понедельник сообщила ТАСС пресс-служба ведомства.

"ФТС России подтверждает обнаружение похожих на мины предметов в посылках в Москве", - сказали в пресс-службе.

При досмотре в одной из посылок сотрудник Центральной почтовой таможни обнаружил два предмета, похожие на противотанковые мины. На место инцидента ожидается прибытие специалистов, которые должны установить, представляет ли находка опасность.

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