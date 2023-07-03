В Москве на Центральной почтовой таможне в посылке нашли похожий на мину предмет

Федеральная таможенная служба России (ФТС) подтвердила обнаружение в посылках на Центральной почтовой таможне Москвы предметов, похожих на мины.

Федеральная таможенная служба России (ФТС) подтвердила обнаружение в посылках на Центральной почтовой таможне Москвы предметов, похожих на мины.

Как передает Report, об этом в понедельник сообщила ТАСС пресс-служба ведомства.

"ФТС России подтверждает обнаружение похожих на мины предметов в посылках в Москве", - сказали в пресс-службе.

При досмотре в одной из посылок сотрудник Центральной почтовой таможни обнаружил два предмета, похожие на противотанковые мины. На место инцидента ожидается прибытие специалистов, которые должны установить, представляет ли находка опасность.