В Москве мужчина устроил стрельбу из автомата у входа в ресторан

В Москве мужчина устроил стрельбу из автомата в ресторане.

В Москве мужчина устроил стрельбу из автомата у входа в ресторан.

Как передает российское бюро Report, об этом сообщается в Telegram-канале Прокуратуры Москвы.

Столичная прокуратура контролирует установление обстоятельств конфликта.

Инцидент произошел из-за словесного конфликта между посетителем и охранником, 34-летний мужчина произвел несколько выстрелов, предположительно из автоматического оружия, в сторону двери заведения.

Оружие изъято, информации о пострадавших не поступало, подчеркнули в прокуратуре.