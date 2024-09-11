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В Москве мужчина устроил стрельбу из автомата у входа в ресторан

В Москве мужчина устроил стрельбу из автомата у входа в ресторан В Москве мужчина устроил стрельбу из автомата в ресторане. 
В регионе
11 сентября 2024 г. 14:05
В Москве мужчина устроил стрельбу из автомата у входа в ресторан

В Москве мужчина устроил стрельбу из автомата у входа в ресторан.

Как передает российское бюро Report, об этом сообщается в Telegram-канале Прокуратуры Москвы.

Столичная прокуратура контролирует установление обстоятельств конфликта.

Инцидент произошел из-за словесного конфликта между посетителем и охранником, 34-летний мужчина произвел несколько выстрелов, предположительно из автоматического оружия, в сторону двери заведения.

Оружие изъято, информации о пострадавших не поступало, подчеркнули в прокуратуре.

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