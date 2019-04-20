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В Москве между собой подрались две группы полицейских

​В Москве между собой подрались две группы полицейских

В МВД Москвы начали проверку после драки двух групп полицейских в столице. Как передает Report, об  этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление ведомства.

"По факту конфликта, произошедшего на улице Борисовские Пруды между сотрудниками полиции, которые находились в свободное от службы время в гражданской одежде, проводится служебная проверка", — сообщили в полиции.

Как отмечается, руководители виновных сотрудников будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности по результатам проверки.

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