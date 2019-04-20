​В Москве между собой подрались две группы полицейских

В МВД Москвы начали проверку после драки двух групп полицейских в столице. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление ведомства.

"По факту конфликта, произошедшего на улице Борисовские Пруды между сотрудниками полиции, которые находились в свободное от службы время в гражданской одежде, проводится служебная проверка", — сообщили в полиции.

Как отмечается, руководители виновных сотрудников будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности по результатам проверки.