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В Москве криминальному авторитету Рашаду Гянджинскому предъявлено новое обвинение

В Москве криминальному авторитету Рашаду Гянджинскому предъявлено новое обвинение В Москве криминальному авторитету Рашаду Исмаилову по прозвищу Рашад Гянджинский предъявлены обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия.
В регионе
12 июля 2021 г. 18:24
В Москве криминальному авторитету Рашаду Гянджинскому предъявлено новое обвинение

В Москве криминальному авторитету Рашаду Исмаилову по прозвищу Рашад Гянджинский предъявлены обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, Р.Исмаилов уже проходит обвиняемым по одной из новых статей УК РФ – о занятии высшего положения в криминальной иерархии. Только по ней ему грозит до 15 лет лишения свободы.

"Установлена причастность Исмаилова к совершению другого особо тяжкого преступления, совершенного им в 2009 году. В связи с этим его действиям дана дополнительная квалификация по статьям "Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц" и "Незаконный оборот оружия", - говорится в релизе.

По данным следствия, вечером 13 мая 2009 года Исмаилов подъехал к одному из кафе в Москве, где расстрелял автомобиль с двумя мужчинами. Оба погибли на месте.

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