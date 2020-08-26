В Москве коронавирусом заразились почти 260 тыс. человек

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 11.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 11.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

"В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице России умерли 4 764 человека с коронавирусом. На сегодняшний день в Москве зафиксировано более 258,4 тыс. случаев заражения COVID-19, в общей сложности в городе вылечились более 206,8 тыс. пациентов.