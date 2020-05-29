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В Москве коронавирусом заразились более 173 тыс. человек

​В Москве коронавирусом заразились более 173 тыс. человек

В Москве за сутки умерли 76 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в оперативном штабе.

Таким образом, общее количество скончавшихся с коронавирусом в столице достигло 2 330.

По последним данным, в Москве выявили более 173 тысяч случаев заболевания COVID-19, при этом свыше 71 тысячи пациентов излечились.

Всего в России зарегистрировали 379 тыс. случаев заражения коронавирусом, порядка 4 000 человек умерли, почти 150 тысяч выздоровели.

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