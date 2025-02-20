В Москве к тушению пожара на площади 1,5 тыс. кв. м привлекли авиацию

Пожар произошел в здании Института вычислительной техники на юге Москвы, к ликвидации возгорания привлечена авиация.

Пожар произошел в здании Института вычислительной техники на юге Москвы, к ликвидации возгорания привлечена авиация.

Как передает Report , об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"В здании по адресу Варшавское шоссе, дом 125 с1 произошел пожар", - приводит агентство слова источника. Согласно информации, площадь пожара возросла до 1,5 тыс. кв. м. Кровля горящего здания обрушилась, пожару присвоили повышенный номер сложности.

В МЧС сообщили о наращивании группировки сил и средств на месте пожара, спасатели вызвали авиацию и пожарный поезд. Вертолет Ка-32 МАЦ задействован в тушении возгорания.