В Москве из-за урагана пострадали 10 человек

В Москве в результате урагана пострадали по меньшей мере 10 человек, в том числе ребенок.

В Москве в результате урагана пострадали по меньшей мере 10 человек, в том числе ребенок.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили в едином экстренном канале помощи - 112.

В Москве разразился мощный ураган. Сообщается о сильных порывах ветра, которые вызывают значительные разрушения. Из-за ухудшения погодных условий в Москве Департамент транспорта предупредил о возможных локальных задержках в движении городского наземного транспорта. Городские службы перешли на усиленный режим работы.