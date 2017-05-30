Число жертв сильного урагана в Москве возросло до 13 - ОБНОВЛЕНО - 2

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Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Общее количество жертв сильного урагана, который обрушился на Москву и область, увеличилось до 13 человек.

Как передает Report, по последним данным, в Одинцове скончался 86-летний мужчина, на которого упало дерево.

Он получил тупую травму живота и перелом поясничного отдела позвоночника. Мужчина скончался в скорой по дороге в медучреждение.

Ранее сообщалось, что 137 человек получили ранения в результате урагана.

Коммунальщики всю ночь будут ликвидировать последствия непогоды.

***00:48

Число пострадавших в результате урагана в Москве возросло до 137 человек.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в экстренных службах столицы.

"На данный момент медицинская помощь понадобилась 137 пострадавшим. Это число неокончательное", - сказал источник.

В результате урагана погибли 11 человек.

***18:30/20 мая

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Шесть человек стали жертвами урагана в Москве в понедельник.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

"В результате ураганного ветра на северо-востоке, юго-западе и востоке Москвы произошло падение деревьев на проходящих мимо жителей. От полученных травм на месте происшествия погибло пять человек. Кроме того, в этот же день в результате сильного порыва ветра была повреждена конструкция остановки на Кировоградской улице. Пожилой мужчина … скончался на месте", — сказала Иванова.