В Москве из-за угрозы взрыва эвакуируют людей с концерта армянской школы танцев

Сотрудников и посетителей концертного зала "Измайлово" в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва.

Сотрудников и посетителей концертного зала "Измайлово" в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение о том, что существует угроза взрыва в концертном зале "Измайлово". В целях безопасности эвакуированы сотрудники и посетители", - сказал собеседник агентства. Специалисты проверяют здание и прилегающую территорию концертного зала на наличие взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ.

Согласно данным из открытых источников, в 18:00 (19:00 – бакинское время) 29 января в концертном зале "Измайлово" начался концерт школы армянских танцев Njdeh, приуроченный ко Дню армянской армии.