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В Москве из-за угрозы взрыва эвакуируют людей с концерта армянской школы танцев

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуируют людей с концерта армянской школы танцев Сотрудников и посетителей концертного зала "Измайлово" в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва.
В регионе
29 января 2023 г. 21:16
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуируют людей с концерта армянской школы танцев

Сотрудников и посетителей концертного зала "Измайлово" в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение о том, что существует угроза взрыва в концертном зале "Измайлово". В целях безопасности эвакуированы сотрудники и посетители", - сказал собеседник агентства. Специалисты проверяют здание и прилегающую территорию концертного зала на наличие взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ.

Согласно данным из открытых источников, в 18:00 (19:00 – бакинское время) 29 января в концертном зале "Измайлово" начался концерт школы армянских танцев Njdeh, приуроченный ко Дню армянской армии.

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Версия на азербайджанском языке Moskvada ermənilərin konserti zamanı partlayış həyəcanı yaşanıb, izləyicilər təxliyə edilib

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