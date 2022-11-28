В Москве из-за сообщений о закладке взрывных устройств эвакуированы 6 судов

Из-за анонимных сообщений о возможном минировании в Москве эвакуировали людей из зданий Пресненского, Чертановского, Перовского, Тимирязевского, а также Останкинского и Кузьминского районных судов.

Из-за анонимных сообщений о возможном минировании в Москве эвакуировали людей из зданий Пресненского, Чертановского, Перовского, Тимирязевского, а также Останкинского и Кузьминского районных судов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в Пресненский, Чертановский, Перовский, Тимирязевский, Останкинский и Кузьминский суды. В целях обеспечения безопасности сотрудники и посетители были эвакуированы", - сказано в сообщении пресс-службы Мосгорсуда.

Информация о возможной угрозе взрывов поступает в суды, торговые центры, школы, лечебные учреждения разных городов России с конца 2019 года. Однако за это время ни одна из угроз не подтверждалась.