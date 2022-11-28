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В Москве из-за сообщений о закладке взрывных устройств эвакуированы 6 судов

В Москве из-за сообщений о закладке взрывных устройств эвакуированы 6 судов Из-за анонимных сообщений о возможном минировании в Москве эвакуировали людей из зданий Пресненского, Чертановского, Перовского, Тимирязевского, а также Останкинского и Кузьминского районных судов.
В регионе
28 ноября 2022 г. 14:16
В Москве из-за сообщений о закладке взрывных устройств эвакуированы 6 судов

Из-за анонимных сообщений о возможном минировании в Москве эвакуировали людей из зданий Пресненского, Чертановского, Перовского, Тимирязевского, а также Останкинского и Кузьминского районных судов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в Пресненский, Чертановский, Перовский, Тимирязевский, Останкинский и Кузьминский суды. В целях обеспечения безопасности сотрудники и посетители были эвакуированы", - сказано в сообщении пресс-службы Мосгорсуда.

Информация о возможной угрозе взрывов поступает в суды, торговые центры, школы, лечебные учреждения разных городов России с конца 2019 года. Однако за это время ни одна из угроз не подтверждалась.

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Версия на английском языке People evacuated from 6 Moscow courts due to reports of explosive device planting

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