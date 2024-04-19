В Москве из-за сильного ветра закрыли все парки

В Москве из-за погодных условий закрыли все парки.

В Москве из-за погодных условий закрыли все парки.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Мосгорпарка.

Власти столицы ранее сообщали, что сегодня днем, 19 апреля, порывы ветра могут достигать 23 м/с.

"Парки закрыты в связи погодными условиями. Об открытии парков мы сообщим дополнительно", - сказано в Telegram-канале.

Ранее из-за ухудшения погоды о временном прекращении работы сообщили Парк Горького и Сокольники. Предупреждение о закрытии опубликовал и Московский зоопарк.