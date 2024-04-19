О нас

В Москве из-за сильного ветра закрыли все парки

В Москве из-за сильного ветра закрыли все парки В Москве из-за погодных условий закрыли все парки.
В регионе
19 апреля 2024 г. 15:38
В Москве из-за сильного ветра закрыли все парки

В Москве из-за погодных условий закрыли все парки.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Мосгорпарка.

Власти столицы ранее сообщали, что сегодня днем, 19 апреля, порывы ветра могут достигать 23 м/с.

"Парки закрыты в связи погодными условиями. Об открытии парков мы сообщим дополнительно", - сказано в Telegram-канале.

Ранее из-за ухудшения погоды о временном прекращении работы сообщили Парк Горького и Сокольники. Предупреждение о закрытии опубликовал и Московский зоопарк.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке All parks in Moscow closed due to strong wind

Самое читаемое

Иран запустил третью волну БПЛА по Израилю
Иран запустил третью волну БПЛА по Израилю
14 апреля 2024 г. 01:29
Иран запустил крылатые ракеты в сторону Израиля
Иран запустил крылатые ракеты в сторону Израиля
14 апреля 2024 г. 00:42
СМИ: Десятки иранских беспилотников пересекают территорию Ирака в направлении Израиля
СМИ: Десятки иранских беспилотников пересекают территорию Ирака в направлении Израиля
14 апреля 2024 г. 00:20
Иран объявил о закрытии воздушного пространства над Тегераном
Иран объявил о закрытии воздушного пространства над Тегераном
14 апреля 2024 г. 00:18
Жителя Баку задержали по подозрению в педофилии
Жителя Баку задержали по подозрению в педофилии
15 апреля 2024 г. 11:54
Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля
Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля
13 апреля 2024 г. 23:54
СМИ: Иран может атаковать территорию Израиля утром 14 апреля
СМИ: Иран может атаковать территорию Израиля утром 14 апреля
13 апреля 2024 г. 23:36
В Стамбуле произошло вооруженное нападение, есть погибший и раненые
В Стамбуле произошло вооруженное нападение, есть погибший и раненые
13 апреля 2024 г. 23:23
В Азербайджане из незаконного оборота изъяли 49 кг наркотиков
В Азербайджане из незаконного оборота изъяли 49 кг наркотиков
15 апреля 2024 г. 10:02
В Тбилиси перед штаб-квартирой правящей партии проходит акция протеста
ФотоВ Тбилиси перед штаб-квартирой правящей партии проходит акция протеста
13 апреля 2024 г. 16:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi