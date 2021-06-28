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В Москве из-за ливня подтопило улицы и станцию метро

В Москве из-за ливня подтопило улицы и станцию метро Ливень, обрушившийся на Москву, привел к подтоплению ряда улиц и станции метро. Сильный ветер повалил несколько деревьев, есть упавшие рекламные щиты, повреждены витрины магазинов.
В регионе
28 июня 2021 г. 15:05
В Москве из-за ливня подтопило улицы и станцию метро

Ливень, обрушившийся на Москву, привел к подтоплению ряда улиц и станции метро. Сильный ветер повалил несколько деревьев, есть упавшие рекламные щиты, повреждены витрины магазинов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в экстренных службах.

"В настоящий момент известно, что из-за ливня подтоплены несколько улиц на востоке Москвы. Движение автотранспорта в связи с этим затруднено. Также затопило станцию метро "Ясенево" Калужско-Рижской линии, движение поездов не осуществляется от станции "Теплый стан" до "Новоясенево", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, сильный ветер повалил несколько деревьев, рекламные щиты, повреждены витрины магазинов. Посетителей летних веранд попросили покинуть их. "В Щелково с торгового центра снесло часть крыши. Пострадавших нет", - добавил он. Кроме того, в Новокосино со строящегося ЖК ветром унесло утеплитель.

Ранее Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном ливне, грозе, граде и шквалистом ветре до конца суток.

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Версия на азербайджанском языке Moskvada küçələri və metro stansiyasını su basıb

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