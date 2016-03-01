​В Москве из кинотеатра в связи с задымлением эвакуировали около 300 человек

Баку. 1 Марта. REPORT.AZ/ В Москве из кинотеатра "Киргизия" эвакуировали 280 человек из-за задымления.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС.

"1 марта в 20.36 поступило сообщение о небольшом задымлении в одном из помещений на третьем этаже кинотеатра "Киргизия", — сказал сотрудник пресс-службы.

Он пояснил, что задымление произошло из-за короткого замыкания проводки без последующего возгорания.

Информации о пострадавших нет.