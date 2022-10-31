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В Москве из 13 судов эвакуировали людей из-за сообщений о минировании

В Москве из 13 судов эвакуировали людей из-за сообщений о минировании Сотрудников и посетителей 13 московских судов эвакуировали после анонимных сообщений о минировании.
В регионе
31 октября 2022 г. 15:09
В Москве из 13 судов эвакуировали людей из-за сообщений о минировании

Сотрудников и посетителей 13 московских судов эвакуировали после анонимных сообщений о минировании.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Эвакуированы Измайловский, Перовский, Останкинский, Зеленоградский, Люблинский, Тимирязевский, Дорогомиловский, Солнцевский, Чертановский, Коптевский и Нагатинский суды", - отметили в пресс-службе.

Эвакуация также проходила в Тверском и Мещанском суды. Отмечается, что все помещения судов должны осмотреть кинологи с собаками.

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