В Москве ищут убийц начальника ремонтно-строительного управления МВД

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Московские полицейские разыскивают злоумышленников, застреливших сотрудника МВД России на западе российской столицы.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила представитель МВД России Ирина Волк.

Утром во вторник старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что неизвестные ограбили, а затем убили мужчину рядом с жилым домом на улице Осенней. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, убитый был начальником ремонтно-строительного управления МВД. Столичные следователи возбудили уголовное дело об убийстве, разбойном нападении и незаконном обороте оружия.

"Полицейские разыскивают злоумышленников, застреливших сотрудника МВД России на Осенней улице. В настоящее время для установления и задержания подозреваемых принимаются все необходимые меры, проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия", - сказала Волк.

По информации И.Волк, накануне на парковке в Москве неизвестные напали на сотрудника МВД, забрали портфель и выстрелили из неустановленного оружия в область грудной клетки, от полученных ранений мужчина скончался.