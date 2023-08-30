В Москве и ряде регионов РФ закрыто воздушное пространство

План "Ковер" объявлен в аэропортах российской столицы "Внуково" и "Домодедово".

План "Ковер" объявлен в аэропортах российской столицы "Внуково" и "Домодедово".

Как сообщает Report со ссылкой на Mash , аналогичное решение принято в Тульской, Липецкой, Орловской и Калужской областях РФ.

По сообщениям, воздушное пространство также закрыто в городах Серпухове и Коломне Московской области.

Отметим, что указанный план применяется при обнаружении в небе неизвестных или опасных объектов и предусматривает немедленную посадку или вывод из соответствующего района всех воздушных судов, находящихся в воздухе.