В Москве и ряде регионов РФ закрыто воздушное пространство

План "Ковер" объявлен в аэропортах российской столицы "Внуково" и "Домодедово".
Как сообщает
По сообщениям, воздушное пространство также закрыто в городах Серпухове и Коломне Московской области.
Отметим, что указанный план применяется при обнаружении в небе неизвестных или опасных объектов и предусматривает немедленную посадку или вывод из соответствующего района всех воздушных судов, находящихся в воздухе.
Телеграм-каналы также сообщают, что наряду с Псковской областью атаке беспилотников подверглись