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В Москве и Подмосковье больницы готовятся к новой волне COVID-19

В Москве и Подмосковье больницы готовятся к новой волне COVID-19 Заболеваемость COVID-19 в России за прошедшую неделю возросла на 48%, а число госпитализаций увеличилось на 20,6%. С 11 по 17 сентября выявлено 11 516 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число умерших составило 14 человек.
В регионе
19 сентября 2023 г. 13:05
В Москве и Подмосковье больницы готовятся к новой волне COVID-19

Заболеваемость COVID-19 в России за прошедшую неделю возросла на 48%, а число госпитализаций увеличилось на 20,6%. С 11 по 17 сентября выявлено 11 516 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число умерших составило 14 человек.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За указанный период только по Москве показатели составили соответственно 4 617 и 3.

Между тем, Telegram-каналы со ссылкой на источники сообщают, что больницы Москвы и Подмосковья начали подготовку к осенней волне заболеваемости коронавирусной инфекцией. В резервном госпитале в Сокольниках вновь начал функционировать корпус центра COVID-19. Также в некоторых районах столицы начали функционировать дополнительные кабинеты ОРВИ - время их работы также увеличилось. Врачи будут на месте с 7:00 до 22:00 по московскому времени. В таком графике медики работали в период пика заболеваемости COVID-19.

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Версия на английском языке Moscow hospitals preparing for new wave of COVID-19

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