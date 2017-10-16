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    В Москве и Махачкале задержаны сторонники ИГ, готовившие теракты на фестивале молодежи в Сочи

    При задержании у них изъяли две бомбы, а также холодное оружие

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Задержанные в Москве и Махачкале боевики  группировки "Исламское государство" готовили теракты на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Как передает Report, об этом  сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

    По информации издания, все задержанные уже дают признательные показания о контактах с руководителями ИГ и о подготовке терактов. При задержании у террористов изъяли две бомбы, а также холодное оружие.

    XIX Всемирный  фестиваль молодежи и студентов проходит в Сочи. В нем принимают участие делегации из более чем 150 стран мира, в том числе из Азербайджана. Фестиваль завершит  работу 22 октября. 

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