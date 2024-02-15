В Москве горит здание "Известия холл", обрушился купол металлостроения

Купол строения обрушился внутри двора горящего в центре Москвы концертного зала "Известия холл".
Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
"В настоящее время в результате пожара внутри двора здания "Известия холл" обрушился купол металлического строения. Там, возможно, находятся газовые баллоны", - сказал собеседник агентства.
По его словам, огнем охвачены три выселенных металлических здания на внутридворовой территории.
В работой сотрудников оперативных служб перекрыто движение траспорта.
Пожар в реконструируемой части здании на Пушкинской площади произошел утром в четверг. Первоначальная площадь составляла 800 кв. м, позже она выросла до 1,5 тыс. кв. м. Пожару присвоен третий уровень сложности из пяти. Информация о пострадавших не поступала.