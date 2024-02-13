В Москве горит завод МиГ

В Москве загорелся завод МиГ на Ленинградском проспекте, огонь распространился по площади 70 кв. м.

В Москве загорелся завод МиГ на Ленинградском проспекте, огонь распространился по площади 70 кв. м.

Как передает Report, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, возгорание произошло на втором и третьем этажах здания, в данный момент проводится эвакуация.

Предположительно, пожар начался в реконструируемой части цеха, пристроенного к действующему корпусу завода. Причины возгорания неизвестны. Как указывает канал, существует риск переброски огня на другие здания завода.

МиГ" - российская самолетостроительная компания, предприятие полного цикла, объединяющее в себе все аспекты конструирования, изготовления, реализации, обслуживания и ремонта самолетов.