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    В Москве эвакуированы около трех тысяч человек с трех вокзалов

    Поступили звонки об угрозе взрыва на Казанском, Ярославском и Ленинградском вокзале

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Около 3 тыс. пассажиров и сотрудников Казанского, Ярославского и Ленинградского вокзалов в центре Москвы были эвакуированы сегодня днем после анонимных сообщений о взрывных устройствах.

    Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах столицы.

    "После звонков с угрозой взрыва с Казанского и Ленинградского вокзалов выведены почти по тысяче человек, с Ярославского - 750 человек. Ожидается прибытие кинологов", - заявил источник.

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