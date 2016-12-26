В Москве эвакуированы около трех тысяч человек с трех вокзалов

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Около 3 тыс. пассажиров и сотрудников Казанского, Ярославского и Ленинградского вокзалов в центре Москвы были эвакуированы сегодня днем после анонимных сообщений о взрывных устройствах.

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах столицы.

"После звонков с угрозой взрыва с Казанского и Ленинградского вокзалов выведены почти по тысяче человек, с Ярославского - 750 человек. Ожидается прибытие кинологов", - заявил источник.