​В Москве эвакуировали около 15 тысяч человек

Чуть более 60 объектов с массовым пребыванием людей в Москве, в том числе 46 школ, получили анонимные сообщения о "минировании", опасные предметы не обнаружены, всего было эвакуировано порядка 15 тысяч человек.

Как передает Report, об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"За минувшие сутки угрозы о взрывах в Москве получили 46 школ, семь судов, шесть детских садов, одно лечебное учреждение и одно административное здание", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на время проверок из некоторых объектов были эвакуированы 15 тысяч человек. Опасные предметы не обнаружены.

Волна "минирований" судов, станций метро, вокзалов, соцобъектов Москвы и Петербурга длится уже три недели. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.